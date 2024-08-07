Venezuela'da tartışmalı seçim: Muhalif liderden "geri adım yok" açıklaması

Ulusal basında çıkan habere göre, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını yineleyen muhalif lider Marica Corina Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Machado, destekçilerinden "yılmadan" mücadeleye devam etmelerini isteyerek, "Kimsenin değiştiremeyeceği bir gerçeklik var. Gonzalez, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanıdır. Bu gerçeği savunmalıyız ve irademize sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Hiç kimse bunun kolay olacağını iddia etmiyor fakat dünya bilsin ki seçim zaferimiz kabul edilinceye kadar bu yoldan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.



CNE'nin Maduro'nun galibiyetini belgeleyen tutanakları halen yayımlamadığını vurgulayan Machado, "Bu yurttaş hareketini hiç kimse terk edemez, hepimize ihtiyaç var. Tüm engelleri tersine çevireceğiz. Kimse bizi yıldıramaz, herkesten birlik olmasını istiyoruz, mücadeleyi her platformda vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



MADURO 3. KEZ KAZANMIŞTI



Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.



Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.