Venezuela'da tartışmalı seçim: Maduro, tüm tutanakları  mahkemeye teslim edecek

Venezuela'da muhalefetin, seçim sonuçlarının hileli olduğu iddiası sürerken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ellerindeki tüm tutanakları Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'ne (TSJ) teslim edeceklerini duyurdu.

Venezuela'da tartışmalı seçim: Maduro, tüm tutanakları  mahkemeye teslim edecek
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'da tartışmalı ve yer yer şiddetin yaşandığı seçimden sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ellerindeki tüm tutanakları Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'ne (TSJ) teslim edeceklerini duyurdu.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores balkonundan destekçilerine seslenen Maduro, TSJ'nin davetinin kendisine ulaştığını ve 9 Ağustos Cuma günü ellerindeki tüm tutanakları Yüksek Mahkeme'ye teslim edeceklerini belirtti.

Maduro, seçimde yarışan diğer adaylardan da aynı hamleyi beklediğini dile getirerek, "Cuma günü mahkemeye gitmem gerekiyor ve mahkemenin bana yönelteceği tüm soruları cevaplayacağım. Elimizdeki tutanakların yüzde 100'ünü teslim edeceğimizden eminim ve arkadaşlarımdan bunu hazırlamasını istedim. Umarım tüm adaylar, ellerindeki belgeleri mahkemeye sunar. Hangi adaylar katılmayacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, seçimde yarışan bazı adaylar Yüksek Mahkeme'ye giderken, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ise TSJ'ye henüz gitmedi.

TSJ Başkanı Caryslia Rodriguez, dün yaptığı açıklamada, resmi seçim sonuçlarının tasdik edilmesi amacıyla adayların bizzat mahkemeye çağrıldığını ve gelmeyenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını kaydetmişti.

3.KEZ KAZANMIŞTI 

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

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