Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminde üç Latin Amerika ülkesinin diplomatlarının rol oynamış olabileceği iddia edildi.



Venezuela İletişim Bakanlığı yetkilisi Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta Kolombiya, Şili ve Meksika büyükelçiliklerinde çalışan personelin, suikast girişimini düzenleyenlere ya destek verdiklerini ya da yardım etmek istediklerini söyledi.



Rodriguez, suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınanlardan birinin, ifadesinde, saldırıda Şili Büyükelçiliğinin rolü olduğunu ima ettiğini, diğerlerinin de Kolombiya sınırı yakınında eğitildiklerini itiraf ettiklerini kaydetti.



Latin Amerika ülkelerinin yönetimlerine konuyla ilgili soruşturma başlatmaları çağrısında bulunan Rodriguez, "Tutukluların itiraflarını, Meksika, Şili ve Kolombiya dışişleri bakanlarına sunmaya hazırız." diye konuştu.



Venezuelalı yetkililerin, suikast girişimiyle ilgili dün üç kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi.



Kolombiya, Şili ve Meksika hükümetleri ise Rodriguez'in suçlamalarını reddetti.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.



Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.