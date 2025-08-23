Venezuela'dan ABD'ye Karayip Denizi tepkisi: "Gerilimi tırmandırıyor"

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararıyla bölgede gerilimi tırmandırdığını belirtti.

Gil, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi" sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



ABD'nin Karayip Denizi'ne savaş gemileri gönderme kararına değinen Gil, "Her türlü saldırıyla yüzleşmeye hazırız. Psikolojik, medya yoluyla ya da başka türden tüm saldırılar olabilir. Venezuela'ya gidin; savunması için hazırlıklı, mutlu, ilerleyen, büyüyen ve çalışan bir halk göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



Gil, Karayipler'in "barış ve işbirliği bölgesi" olması gerektiğini ancak Washington'un bölgede askeri tehdit ve provokasyonla gerilimi tırmandırdığını vurguladı.



Venezuela'nın bu tür girişimlere yabancı olmadığını dile getiren Gil, "Ülkemiz, 1998'de Hugo Chavez'in (eski devlet başkanı) başkan seçilmesiyle başlayan Bolivarcı devrimden bu yana tehditlerle ve saldırı girişimleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu, Venezuela halkına karşı başlatılmak istenen psikolojik savaşın bir parçasıdır. Başkan Nicolas Maduro'nun dediği gibi 'ülkesinin egemenliğini savunmak için hazır bir halk var'." değerlendirmesinde bulundu.



Gil, zirve kapsamında, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio ile bir araya geldi.



Venezuela basınında yer alan habere göre, görüşmelerde bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD'nin, Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının da ele alındığı aktarıldı.