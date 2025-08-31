Venezuela'dan ABD'ye uyarı: Kıyılarımızdan uzak durun

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez de ABD’ye meydan okudu.

Carabobo eyaletinde açıklama yapan Rodriguez, ABD hükümetinin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca eylemlerde bulunduğunu söyledi.



Rodriguez, Washington yönetimine karşı "Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır." ifadelerini kullandı.



"KARTELLERLE MÜCADELE" GEREKÇESİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.



ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması için bilgi sağlanması karşılığında 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.



Trump'ın talimatıyla ABD donanması Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisini göndermişti.