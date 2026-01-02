Venezuela'dan ABD'ye zeytin dalı

Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yılbaşında devlet televizyonunda yayınlanan röportajında ABD ile yaşanan gerginliğe dair konuştu.

Maduro, "Venezuela'nın petrolünü istiyorlarsa ABD'den gelecek yatırımları kabul etmeye hazırız." dedi.

Maduro gazetecilere röportajını arka koltukta oturan eşi Cilia Flores ile beraber kendi kullandığı bir otomobilde verdi. ABD Başkanı Donald Trump'a uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ciddi müzakereler yapılmasını öneren Venezuela Devlet Başkanı, Amerikan şirketlerinin yatırımlarla Venezuela petrollerine erişebileceklerini ve buna hazır olduklarını söyledi.

"Birbirimizle ciddiyetle müzakerelere başlamamız gerekiyor. ABD hükümeti bunu biliyor çünkü bunu aracılara defalarca söyledik. Eğer ciddiyetle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede anlaşma için müzakere etmek istiyorlarsa, bunu yapmaya hazırız. Eğer Venezuela'nın petrolünü istiyorlarsa, Venezuela Chevron gibi Amerikan şirketlerinin yatırımlarını kabul etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA ABD'NİN KARDEŞ ÜLKESİ"

Venezuela'nın ABD'nin kardeş ülkesi olduğunu söyleyen Maduro, ABD Başkanı Trump ile 2025 Kasım ayında yaptığı son görüşmeye atıfta bulunarak Trump'ın kendi otoritesini tanıdığını ve ona "Bay Başkan" diye hitap ettiğini söyledi.

Veneuzela Devlet Başkanı, ABD'den gelen suçla ilişkili olduğu ithamlarını reddederek ABD'nin Venezuela'nın geniş petrol rezervlerine ve nadir elementlerinin kontrolünü ele almak için bahane aradığını ifade etti.

Maduro'nun bu çıkışı bir zeytin dalı olarak yorumlanırken, 2025 Eylül ayından bu yana ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, Trump, Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.