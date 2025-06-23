Venezuela'dan acil İsrail-İran zirvesi talebi

Venezuela hükümeti, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısıyla acil bir zirve düzenlenmesini talep etti. Caracas yönetimi, giderek tırmanan gerilimin, bölge ve dünya için felaket boyutunda nükleer sonuçlar doğurabilecek bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.



Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, Caracas’ta akredite diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:



“İnsanlığı nükleer bir savaşın eşiğine sürükleyebilecek bu çatışma tehlikesine karşı koymak için, acilen ve saygıyla Barış ve Savaşa Karşı Zirve düzenlenmesini öneriyorum.”