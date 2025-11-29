Venezuela’dan Trump’ın “hava sahası” açıklamasına sert tepki
29.11.2025 23:11
Son Güncelleme: 29.11.2025 23:12
Nicolas Maduro
Ramazan Erkin Öncan
Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke hava sahasının “tamamen kapalı” olduğunu ilan eden açıklamalarını sert bir dille kınadı.
Venezuela yönetiminden yapılan resmi açıklamada, Trump’ın sözleri “kolonyalist bir tehdit” olarak nitelendirildi ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı vurgulandı.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum: Venezuela’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahası bütünüyle kapalıdır” demişti.
Ancak Washington yönetimi bu açıklamanın nasıl bir uygulamaya dönüşeceğine dair ayrıntı vermedi.
Caracas yönetimi ise bu söylemin ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğunu belirterek uluslararası topluma “Venezuela’nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi” çağrısında bulundu.