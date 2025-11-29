Venezuela’dan Trump’ın “hava sahası” açıklamasına sert tepki

Venezuela yönetiminden yapılan resmi açıklamada, Trump’ın sözleri “kolonyalist bir tehdit” olarak nitelendirildi ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı vurgulandı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum: Venezuela’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahası bütünüyle kapalıdır” demişti.

Ancak Washington yönetimi bu açıklamanın nasıl bir uygulamaya dönüşeceğine dair ayrıntı vermedi.

Caracas yönetimi ise bu söylemin ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğunu belirterek uluslararası topluma “Venezuela’nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi” çağrısında bulundu.