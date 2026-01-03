Venezuela'nın başkentinde arka arkaya patlama meydana geldi

Haber ajansı Reuters, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.



Şehrin güneyinde elektriğinin olmadığı ve patlama seslerinin bir askeri üssün yakınlarından geldiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Caracas semalarında uçak ve dumanlar da görülüyor.

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.



