Venezuela'nın geçici başkanı Rodriguez'den Trump'a teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak 2026'daki operasyonla ABD'ye kaçırılmasının ardından yerine geçen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Rodriguez, sosyal medya platformundaki hesabından, Başkan Trump'ın kendisi için kullandığı "Harika bir iş çıkarıyor." sözlerini değerlendirdi. ABD ile işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Rodriguez, "ABD ve Venezuela halklarının yararına olacak şekilde, ikili işbirliğini güçlendirecek bir gündem üzerinde birlikte çalışmaya yönelik nazik niyetinden dolayı Başkan Donald Trump’a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Rodriguez, Venezuela'ya resmi ziyarette bulunan ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum'ı başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti. Devlet televizyonu VTV'ye göre Rodriguez, görüşmede Ulusal Meclise sunacağı madencilik yasası reformuna değindi.

Rodriguez, düzenlemenin kısa sürede yasalaşmasına ve uluslararası iş dünyasının madencilik sektöründeki yatırım ve kalkınma fırsatlarından yararlanmasına yönelik temennisini dile getirdi.