Venezuela'ya saldırı. Trump açıkladı: Maduro ve eşi yakalandı, gemiyle New York'a götürülüyor

MADURO'DAN İLK FOTOĞRAF



ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Nicolas Maduro'nun ABD Savaş gemisindeki fotoğrafını paylaştı. Maduro fotoğrafta gözleri bağlı, elleri kelepçeli olarak görülüyor.



VANCE: MADURO, TRUMP'IN SÖZÜNÜN ERİ OLDUĞUNU ANLAYAN EN YENİ KİŞİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance sosyal medya platformu X üzerinden operasyona ilişkin mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce çıkış yolları önerdiğini söyleyen Vance, "süreç içinde net anlaşılmıştır ki uyuşturucu kaçakçılığı durdurulmalı ve çalınan petrol ABD'ye geri getirilmelidir." diye yazdı. Operasyonu gerçekleştiren özel kuvvetleri tebrik eden ABD Başkan Yardımcısı, "Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Trump'ın sözünün eri olduğunu anlayan en yeni kişi" ifadelerini kullandı.

Vance ayrıca operasyona yapılan "illegal" eleştirilerine cevap verdi. Maduro hakkında narkoterörizm konusunda ABD'de iddianameler olduğunu söyleyen Vance "Karakas'ta bir sarayda yaşıyorsun diye ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından dolayı adaletten kaçamazsın." dedi.

“MADURO, ABD'DE YARGILANACAK”

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kendisine, Maduro’nun ABD’de yargılanacağını söylediğini aktardı.

Lee, X hesabından yaptığı paylaşımda Rubio’nun, “Maduro’nun ABD gözetiminde olması nedeniyle Venezuela’ya yönelik şu aşamada başka bir adım beklemediğini” ifade ettiğini yazdı.

TERÖRİZM VE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'un New York Güney Bölgesi'nde yargılanacağını duyurdu.

Bondi'nin açıklamasına göre Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.

VENEZUELA MADURO'NUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro’nun ya da eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Devlet televizyonunda yayımlanan ses kaydında Rodriguez, “Başkan Maduro ve First Lady için derhal hayatta olduklarına dair kanıt talep ediyoruz.” diyerek Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino, müdahaleyi sert sözlerle kınadı. Devlet medyasında yayımlanan bir videoda Padrino, “Özgür, bağımsız ve egemen Venezuela, tarihinden aldığı güçle, yalnızca ölüm, acı ve yıkım getirmiş bu yabancı askerlerin varlığını reddediyor.” ifadelerini kullandı.

OPERASYONU “DELTA GÜCÜ” YÜRÜTTÜ

Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu “Delta” adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.

Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.

OPERASYONUN ARDINDAN RÖPORTAJ VERDİ

The New York Times ile yaptığı kısa telefon röportajında Trump, Maduro'yu yakalama görevinin başarısını kutladı. Trump, “Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Aslında, bu mükemmel bir operasyondu.” dedi.

Kongre'den yetki isteyip istemediği veya Venezuela için bundan sonra ne olacağı sorulduğunda Trump, bu konuları sabah Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında ele alacağını söyledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.



“MADURO VE EŞİ GEMİYLE NEW YORK'A GÖTÜRÜLÜYOR

Trump daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada, operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyledi. Trump operasyonda olumlu hava şartlarının oluşması için 4 gün beklediklerini açıkladı. Maduro'nun yakalanışını canlı olarak takip ettiğini belirten Trump, “Televizyon dizisi gibiydi” ifadelerini kullandı. Venezuala yönetimi için ne olacağının kararını değerlendirdiğini söyleyen Trump, “Venezuela'nın petrol endüstrisine güçlü bir şekilde dahil olacağı” diye konuştu. Trump, Maduro ile en son bir hafta önce konuştuğunu belirterek “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Machado'nun liderliğini inceleyeceğiz, şu anda bir başkan yardımcısı var" diye konuştu.



Trump, Maduro ve eşinin gemiyle New York'a götürüldüğünü söyledi. Trump "Şu anda bir gemideler, New York'a getiriliyorlar, gemiye de helikopterle götürüldüler" diye konuştu.

CNN: SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDILAR

CNN Televizyonu ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in “uyurken yakalandıklarını” ve “ABD güçleri tarafından yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldıklarını” iddia etti. Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

CIA HÜKÜMET İÇİNDEN YARDIM ALDI İDDİASI

Reuters’a konuşan operasyona aşina iki kaynağa göre, CIA’nin Venezuela hükümeti içinde bir kaynağı vardı ve bu kişi Nicolas Maduro’nun izinin sürülmesine ve yerinin tespit edilmesine yardımcı oldu.



BAŞKAN YARDIMCISI RUSYA'DA İDDİASINA YALANLAMA



Öte yandan Reuters, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Rusya'da olduğunu öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu haberi yalanladı. Bakanlık, Sergey Lavrov'un Rodriguez ile telefında görüştüğünü söyledi.

MUHALEFET LİDERİ MACHADO: ÖZGÜRLÜK VAKTİ GELDİ



Nobel ödüllü Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado Parisca, Maduro'nun müzakereyi reddetmesinin ardından görevden alındığını söyledi. Machado, Edmundo Gonzales'in başkanlığı devralması gerektiğini söyledi, “Venezuelalılar için özgürlük vakti geldi” ifadelerini kullandı.