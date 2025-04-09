Vergi duyurusundan önce “Satın alın” demişti: Trump’a manipülasyon suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere yönelik 90 günlük gümrük vergisi duraklamasını duyurmadan saatler önce takipçilerine "alım yapmalarını" önermesi, hisse senedi manipülasyonuyla suçlanmasına neden oldu.



Trump'ın açıklamalarının ardından Trump Media & Technology Group Corp hisseleri dahil olmak üzere birçok hisse büyük değer kazandı.



Trump, Çarşamba sabahı yerel saatle 09:37’de Truth Social adlı sosyal medya platformunda “Alım yapmak için harika bir zaman” paylaşımında bulunmuştu.



Bu paylaşımdan yaklaşık beş saat sonra, Trump tarifelerin bazı ülkeler için 90 gün süreyle askıya alındığını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından piyasalarda hızlı bir yükseliş yaşandı ve S&P 500 endeksi yüzde 8,2 arttı, Dow Jones Sanayi Endeksi 2.631 puan yükselerek yüzde 7 artış gösterdi, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde yüzde 10,4’lük bir sıçrama yaşadı.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da, Trump’ın “alım” çağrısı ile piyasalardaki ani yükseliş arasındaki zamanlamaya dikkat çekerek bunun yatırımcıları yönlendirmeye yönelik bilinçli bir adım olabileceğini savundu.

