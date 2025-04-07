Vergi fırtınası Muhteşem Yedili'yi harap etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerinin ardından, "Muhteşem Yedili" diye anılan büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değeri hızla düşüyor.



Aralarında Apple, Google ve Microsoft'un da yer aldığı şirketler, 2024 sonundaki zirveden bu yana toplamda 6 trilyon dolardan fazla piyasa değeri kaybetti.



Trump, Pazar günü gümrük vergilerini iki katına çıkararak yatırımcıların sonuçlara katlanması gerektiğini söylemiş ve Çin ile ticaret görüşmelerini şimdilik rafa kaldırmıştı.



Apple, Alphabet ve Microsoft hisseleri bir yıllık dip seviyelere yaklaşırken, Apple yüzde 4,8 değer kaybederken, diğer “Muhteşem Yedili” üyeleri ise yüzde 1,5 ila yüzde 4,8 arasında düşüş yaşadı. Tesla hisseleri ise, yüzde 7 düşüşle 223 dolara gerileyerek “Muhteşem Yedili” arasında en büyük kaybı yaşayan şirket oldu.

TESLA’YI DAHA ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Wedbush analisti Dan Ives, Apple’ın Çin’de montajlanan iPhone’lar nedeniyle Amerikan gümrük vergilerine en çok maruz kalan teknoloji şirketi olduğunu söyledi. Ives, ticaret savaşının Tesla’nın mevcut zorluklarını daha da derinleştireceğini ve CEO Elon Musk’ın Trump’a ve Avrupa’daki aşırı sağa verdiği destek nedeniyle markanın zarar gördüğünü belirtti.

Ives ayrıca, Tesla için hedef fiyatını 550 dolardan 315 dolara çekti. Bu rakam, hala hisse fiyatının yaklaşık 100 dolar üzerinde olsa da, önceki iyimser tahminine göre ciddi bir düşüş anlamına geliyor.

“IPHONE FİYATLARI ARTABİLİR”

Apple için hedef fiyatını 75 dolar indirerek 250 dolara çeken Ives, gümrük vergilerini “tam bir felaket” olarak tanımladı. Bu vergiler, şirketin yüksek kâr marjlarını koruyabilmek için ABD’de iPhone fiyatlarını artırmak zorunda kalmasına neden olabilir.

Apple, Trump’ın ilk döneminde Çin’e uygulanan gümrük vergilerinden muaf tutulmuştu. Ancak bu kez 500 milyar dolarlık ABD yatırımı açıklamasına rağmen aynı muafiyeti alıp alamayacağı belirsiz.

Apple, yıllardır iPhone Pro modelinin başlangıç fiyatını 1.000 dolarda tutuyor. Ives bu konuda, “iPhone’ların ABD’de üretilmesi fikri, 1.000 dolarlık fiyat noktasında bizim açımızdan gerçekçi değil. Fiyatlar öyle çarpıcı şekilde artar ki, bunu düşünmesi bile zor” ifadelerini kullandı.

“ÇİNLİ ALICI YEREL MARKAYA YÖNELECEK”

Tesla cephesinde ise Ives, yılın ilk çeyreğinde gelen zayıf teslimat raporunun ardından şirketin satışlarının bu yıl da düşmeye devam edebileceğini söyledi. Ticaret geriliminin Çinli alıcıları yerli markalara yöneltebileceğini vurgulayan Ives, “Trump’ın gümrük vergisi politikalarının Çin’deki etkileri ve Musk’la özdeşleşme durumu hafife alınamaz. Bu durum, Çinli tüketicileri BYD gibi yerel markalara yönlendirecek” değerlendirmesinde bulundu.