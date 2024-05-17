Vergi ödedi, oy kullandı, 60 yıl sonra vatandaş olmadığını öğrendi

ABD'de 60 yılı aşkın süredir vergi ödemesine ve oy vermesine rağmen ABD vatandaşı olmadığını öğrenen adam şaşkına döndü.

Vergi ödedi, oy kullandı, 60 yıl sonra vatandaş olmadığını öğrendi
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60 yılı aşkın süredir 'de yaşayan ve seçimlerde sorunsuz  şekilde oy kullanan, vergi ödeyen Jimmy Klass, ABD vatandaşı olmadığını öğrenince şaşkına döndü.

Jimmy Klass, emekliliğe hazırlanırken Sosyal Güvenlik İdaresi'nden emeklilik yardımlarını almaya başlayabileceğini doğrulayan bir mektup bekliyordu. Ancak 66 yaşındaki adam, bunun yerine ABD'de yasal olarak bulunduğunun kanıtlanamaması nedeniyle hesabının dondurulduğuna dair bir bildiri aldı. 

İki yaşında ABD'ye taşınan Klass'ın Annesi Kanadalı, baba tarafından büyükanne ve büyükbabası Almanyalıydı. Ancak 60 yaşındaki adamın babası ABD vatandaşıydı. Klass bu yüzden kendisinin de ABD vatandaşı olduğunu düşünüyordu. 

60 YIL BOYUNCA VATANDAŞ GİBİ YAŞADI 

Görünen o ki vatandaş olduğunu varsayan tek kişi Klass değildi. Amerika'da yaşadığı 60 yıl boyunca sanki vatandaşmış gibi yaşamış, Deniz Piyadeleri'ne katılma ve polis memuru olma hakkı verilmişti. Sosyal güvenlik kartı ve sürücü ehliyeti almış olan adam, federal seçimlerde defalarca oy kullanmıştı. 

Bu süre boyunca tüm kontroller sırasında hiçbir şey çıkmamıştı. Klass yalnızca vatandaşların kullanabildiği  ABD'de düşük gelirli bireyler ve aileler için sağlık sigortası sağlayan federal ve eyalet ortaklığında yürütülen Medicair'den 18 ay boyunca sorunsuz bir şekilde yararlanmıştı. 

ÇOCUK VATANDAŞLIĞI YASASI

Çocuk Vatandaşlığı Yasası uyarınca, başka bir ülkede doğan ve en az bir ebeveyni ABD'li olan bir çocuğa, 18 yaşın altında olması ve ABD'de yasal olarak daimi ikamet sahibi olması durumunda otomatik olarak vatandaşlık verilir. Ancak iki yaşındaki Klass, 1960'larda ABD'ye taşındığında bu yasa yürürlükte değildi.

HUKUKİ MÜCADELE 

Klass, yasal hakkını arayacağını ancak hukuki meseleleri çözmek için emeklilik birikimlerini harcamak zorunda olduğunu belirtirken, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), yaptığı açıklamada, gizlilik nedeniyle dava hakkında konuşmayacaklarını söyledi.

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