Veriler açıklandı: Avrupa umudunda oran düştü

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA) sığınma başvurularına ilişkin yeni verileri açıkladı.

Verilere göre, yıl başından haziran sonuna kadar Venezuela, Afganistan, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere çeşitli ülke vatandaşları tarafından Avrupa ülkelerine toplam 399 bin sığınma başvurusu yapıldı. Buna göre, Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.



Bu düşüşün nedenlerinden biri de Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeden gelen başvuruların azalması oldu.



Avrupa ülkelerine 2025'in ilk yarısında yapılan sığınma başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre, Suriye'den yaklaşık yüzde 66 azalırken, Venezuela'dan ise yüzde 31 arttı.



2025'in ilk yarısında Avrupa ülkelerine en çok sığınma başvurusu 48 bin 735 ile Venezuela vatandaşlarından geldi.



EN DÜŞÜK KABUL ORANI ORANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ



Yılın ilk yarısında sığınma başvurularının kabul oranı yüzde 25 olarak tespit edilirken bu, Avrupa ülkelerinin kayıtlarda yer alan 6 aylık ve yıllık en düşük kabul oranı oldu.



Kabul oranındaki düşüşün, Suriye'den gelen başvuruların geri çekilmesi ve bazı üye ülkelerin bunları olumsuz sonuçlanan başvuru olarak kaydetmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.



Değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı ise 2025'in ilk yarısında 918 bin olarak kayıtlara geçti.