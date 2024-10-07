Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir? 2024 Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri Victor Ambros ve Gary Ruvkun'un hayatı
Victor Ambros ve Gary Ruvkun, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. 2024 Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri olan Victor Ambros ve Gary Ruvkun'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Victor R. Ambros, ABD'nin, New Hampshire eyaletinde 1953'te dünyaya geldi. Lisans derecesini 1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) biyoloji alanında tamamlayan Ambros, doktorasını 1979 yılında aynı üniversiteden aldı.
Ambros, 2008'den bu yana Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyor.
GARY RUVKUN KİMDİR?
ABD'nin California eyaletinde 1952'de doğan Gary Ruvkun, lisans eğitimini 1973'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde tamamladı. Ruvkun, doktorasını "bakteriyel azot fiksasyon genleri" çalışmalarıyla Harvard Üniversitesi'nden aldı.
Ruvkun, Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olarak görev yapıyor.
2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verilmişti.
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