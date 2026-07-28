7.1'lik deprem Japonya'yı salladı! İşte o anların görüntüleri

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, eyaletin merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de deprem oldu. 7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Ajans, depremin Kumamoto'nun Yatsuşiro, Uto, Maşiki bölgelerinde de şiddetli hissedildiğini belirtti.

7,1'lik deprem sonrası son 1 saat içerisinde Kumamoto eyaletinde büyüklükleri 4 ile 6,1 arasında değişen 6 deprem meydana geldi.

Kumamoto eyaletinin yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde yüksek hızlı tren (Şinkansen) seferleri ile yerel tren hatları durduruldu.

Devlet televizyonu NHK, deprem sonrası Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsuşiro Denizi sahiline tsunami vurabileceğini bildirdi.

Tokyo hükümeti, depreme dair bilgi toplamak ve hasarı değerlendirmek amacıyla Başbakanlık Konutu'nda Kriz Yönetim Merkezi kurulduğunu bildirdi.

Kyushu Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım (KyuDen) internet sitesine göre, Kumamoto eyaleti genelinde yaklaşık 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

- Nükleer santrallerde anormallik yok

Kumamoto’nun da yer aldığı Kyuşu bölgesi genelinde aktif iki nükleer santral bulunuyor. Saga eyaletindeki Genkai Nükleer Santrali ile Kagoshima eyaletindeki Sendai Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.

Mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Kumamoto'daki fabrikasını tahliye ettiğini bildirdi.

Eyalet içinde yoğun kullanılan Kumamoto Havalimanı'ndaki pist kullanıma kapatıldı.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.