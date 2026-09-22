ABD medyasından Trump'a boykot. Ortak yayın askıya alındı

ABD Başkanı CNN, MS NOW (EM ES NAV) ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini, "sürekli yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle yasakladı

3 büyük medya kuruluşu bunun üzerine Trump yönetimine ortak dava açtı. Dava dilekçesinde Beyaz Saray'a giriş yasağının "Anayasal ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğu" ifade edildi

Trump'ın medyaya yönelik hamlesinin ardından ABD'nin en büyük yayın kuruluşları olan ABC, (EY Bİ Sİ) CBS,(Sİ Bİ ES) CNN, FOX ve NBC otak bir açıklama yaptı.

Yönetimin, haberlerini beğenmediği için basını kısıtlayamayacağını belirten kanallar, Beyaz Saray'daki ortak yayın takibini askıya aldı.

Bu kararın ardından Trump’ın Beyaz Saray'daki helikopter pisti açılış töreni sessiz şekilde kameralara yansıdı. Trump elinde büyük bir makasla açılış yapmaya hazırlanırken, önünde mikrofon bulunmuyordu.

Ortada mikrofon olmayınca Trump her ne kadar bağırarak konuşmaya çalışsa da sesini kameralara duyurmayı başaramadı.