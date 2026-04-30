ABD’de tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı. Araçlar hurdaya döndü

ABD ’nin Missouri eyaletinde yer alan Springfield kentini 28 Nisan’da dolu yağışı vurdu. Tenis büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle onlarca araçta hasar meydana geldi. Bölgede bulunan Hammer’s Autoworks adlı tamirhane, son 24 saat içinde araçları hasar alan müşterilerden binden fazla arama aldığını açıkladı. Hammer’s Autoworks Yöneticisi Aaron Bruton, "Bu araçların çoğu, hasarın boyutu nedeniyle tamamen hurdaya dönüyor" dedi. Sigorta şirketleri ise dolu yağışındaki büyük çaplı hasar sonrası bölgeye özel ekipler sevk etti.

Bir hayvan telef oldu

Dolu yağışı nedeniyle Dickerson Park Hayvanat Bahçesi’nde bulunan kuş türü olan emu cinsi 1 hayvan telef olurken, yine kuş türü olan nandu cinsi 1 hayvan ise yaralandı.