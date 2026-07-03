ABD'de yeni ev robotu tanıtıldı: Çamaşır katlıyor, yatak topluyor

Şirketin tanıttığı robot ; çamaşır katlama, yatak düzeltme ve evdeki dağınıklığı toplama gibi günlük ev işlerini yerine getirebiliyor. Yapay zekâ destekli sistem sayesinde ev içinde otonom şekilde hareket edebilen robotun, kullanıcıların rutin iş yükünü azaltması amaçlanıyor.

Yeni ev robotunun satış fiyatının ise yaklaşık 375 bin TL (yaklaşık 9.500 ABD doları) olduğu açıklandı. Robotun ne zaman geniş çapta satışa sunulacağına ilişkin ise henüz detay paylaşılmadı.