Arjantin'de binlerce eylemci, kadın cinayetlerine karşı meydanları doldurdu
04.06.2026 12:56
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya gelen binlerce kişi, her yıl düzenlenen "Bir Kadın Daha Eksilmesin" gösterisinde kadın cinayeti kurbanları için adalet ve daha güçlü koruma tedbirleri talep etti.
Kadın grupları, işçi sendikası üyeleri ve sosyal kuruluşlar, Ulusal Kongre'ye çıkan caddeleri doldurarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti kınadı ve 2026 yılı içinde öldürülen kadınları andı.
Yakın zamanda 14 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından halkın öfkesi artarken, protestocular hükümetten acil eylem planı talep etti ve kadınlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan programlardaki bütçe kesintilerini eleştirdi.