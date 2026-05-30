Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Ölü sayısı 11'e yükseldi
30.05.2026 02:31
Son Güncelleme: 30.05.2026 02:33
NTV - Haber Merkezi
İngiltere'de rekor kıran mayıs sıcakları iki can daha aldı. Avrupa'da aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. İtalya'nın yanı sıra alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği Fransa'da da benzer bir tablo var.
