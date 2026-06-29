Aşırı sıcaklara akıllı bileklik: Yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı takip ediliyor
29.06.2026 10:35
NTV - Haber Merkezi
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?
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