NTV

Aşırı sıcaklara akıllı bileklik: Yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı takip ediliyor

29.06.2026 10:35

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle en riskli gruplardan biri yaşlılar. İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu uzaktan takip edilebiliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?