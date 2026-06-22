Belçika-İran maçı öncesi Los Angeles'ta gerginlik çıktı
22.06.2026 08:22
ABD’nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadı önünde, İran milli takım taraftarları ile Şah destekçisi protestocular karşı karşıya geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası Grup G karşılaşması öncesinde stadyum çevresinde toplanan protestocular, İran taraftarlarına sözlü ve fiziki müdahalede bulundu.
Olay sırasında polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak tarafları ayırdı.
Bir protestocu kısa süreli gözaltına alındı, serbest bırakılmasının ardından protestocular polise teşekkür sloganı attı.
Belçika ile İran arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.