Büyük Okyanus’ta volkanik alarm: Fuego ve Kilauea aynı anda patladı

16.06.2026 10:06

Son Güncelleme: 16.06.2026 10:15

NTV - Haber Merkezi
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Büyük Okyanus’un iki yakası, iki dev volkanın patlamalarıyla sarsıldı. Orta Amerika ülkesi Guatemala’da Fuego Yanardağı, devasa bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. Hawaii’de ise Kilauea Yanardağı adeta lav püskürttü.