Büyük Okyanus’ta volkanik alarm: Fuego ve Kilauea aynı anda patladı
16.06.2026 10:06
Son Güncelleme: 16.06.2026 10:15
NTV - Haber Merkezi
Büyük Okyanus’un iki yakası, iki dev volkanın patlamalarıyla sarsıldı. Orta Amerika ülkesi Guatemala’da Fuego Yanardağı, devasa bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. Hawaii’de ise Kilauea Yanardağı adeta lav püskürttü.
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