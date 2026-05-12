Çinliler üretti: Hem iş makinesi hem de sivil araç
12.05.2026 13:23
NTV - Haber Merkezi
Çinli robot üreticisi Unitree, dünyanın ilk seri üretim insanlı mekanik robotu GD01’i tanıttı. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 500 kg ağırlığındaki robotun pilot kabinine giren kullanıcı, robotu kullanabiliyor.
