Dünya Kupası’na saatler kala Meksika’da protesto düzenlendi
10.06.2026 11:56
Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir araya gelen eğitim çalışanları, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı, daha önce Azteca Stadı olarak bilinen Banorte Stadı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler, polis barikatıyla engellendi.
Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu (CNTE) üyeleri, hükümetle bir anlaşma sağlanamaması halinde, Dünya Kupası boyunca protestoların yoğunlaşacağı uyarısında bulundu.