Eşiyle tartışan goril Kiyomasa’nın tavırları dünya gündeminde
10.06.2026 09:24
Son Güncelleme: 10.06.2026 09:29
NTV - Haber Merkezi
Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan goril Kiyomasa, dişi gorille girdiği tartışmanın ardından barınağından çıkarıldı. Gorilin yalnız başına dışarıda oturup düşünceli bir şekilde vakit geçirdiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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