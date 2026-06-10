Eşiyle tartışan goril Kiyomasa’nın tavırları dünya gündeminde

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan goril Kiyomasa, dişi gorille girdiği tartışmanın ardından barınağından çıkarıldı. Gorilin yalnız başına dışarıda oturup düşünceli bir şekilde vakit geçirdiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.