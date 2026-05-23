Everest Dağı'na bir günde 274 dağcı tırmanarak rekor kırdı

23.05.2026 11:30

Son Güncelleme: 23.05.2026 11:30

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Dünyanın en yüksek dağı Everest’te yeni bir rekor kırıldı. Hava şartlarının elverişli olmasını fırsat bilen 274 dağcı, Nepal sınırlarında bulunan 8 bin 849 metrelik zirveye aynı gün içinde ulaşarak bir ilke imza attı.