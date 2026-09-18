Gazzeli hukukçu NTV'ye konuştu: Boyun eğen kurbanlar olmayacağız
18.09.2026 12:27
18. Hrant Dink Ödülü'nün sahiplerinden Raji Sourani, NTV'den Derya Acemoğlu'nun sorularını yanıtladı.
18. Hrant Dink Ödülü'nün sahiplerinden biri Gazzeli hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Sourani oldu.
Sourani, tüm imkansızlıklara rağmen ömrünü bölgedeki insan hakları ihlallerini belgelemeye adamış bir isim.
İsrail aleyhine açılan uluslararası davalarda da hukuk ekibinde yeralıyor.
Raji Sourani, NTV'den Derya Acemoğlu'nun sorularını yanıtladı.