Video görüşme yaptılar. Miçotakis'ten Christopher Nolan'a teşekkür

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis , gişede büyük başarı yakalayan "The Odyssey" filmi nedeniyle yönetmen Christopher Nolan 'a teşekkür etti.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Miçotakis, pazartesi günü Nolan ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde filmi ve elde ettiği uluslararası başarıyı kutladı.

“ANTİK YUNAN'A İLGİYİ ARTIRDI”

Miçotakis, filmin Antik Yunan uygarlığına yönelik küresel ilgiyi yeniden canlandırdığını belirterek Nolan'a teşekkür etti.

Yunanistan Başbakanı, "Bu tür yapımlar, Yunanistan'ın zengin kültürel mirası ile çağdaş yaratıcılık arasında köprü kuruyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca filmin önemli bir bölümünün Yunanistan'da çekilmesinin de ülke için değerli olduğunu vurguladı.

THE ODYSSEY GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Homeros'un destanından uyarlanan film , Truva Savaşı'nın ardından yurduna dönmeye çalışan Odysseus'un yolculuğunu konu alıyor.

Matt Damon'ın Odysseus'u, Anne Hathaway'in Penelope'yi, Tom Holland'ın ise Telemakhos'u canlandırdığı yapım, ABD gişesinde iki hafta üst üste zirvede yer aldı.

Film, dünya genelinde şimdiye kadar 640 milyon dolar hasılat elde etti.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

"The Odyssey", gişe başarısının yanı sıra çeşitli tartışmalarla da gündeme geldi.

Spotify, filmin ardından Homeros'un Odysseia destanının sesli kitaplarına ilginin belirgin şekilde arttığını, özellikle Z kuşağı ve Y kuşağının yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı.

Öte yandan Elon Musk, filmin hikayeyi "saygısızca ele aldığını" savunarak sosyal medya platformu X üzerinden yapımı birkaç kez eleştirdi. Musk, filmin vizyona girmesinden önce de Truvalı Helen rolünde Lupita Nyong'o'nun, Yunan savaşçı Sinon rolünde ise Elliot Page'in seçilmesine tepki göstermişti.

Yunanistan'da ise filmde figüranlar dışında Yunan oyunculara yer verilmemesi eleştiri konusu oldu.