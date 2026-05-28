Güney Kafkasya'da kalıcı barış ne zaman?

Genel seçimlere hazırlanan Ermenistan'da Paşinyan yönetiminin Karabağ yenilgisi sonrası yaptığı hamleler, bölgede yeni dengeleri beraberinde getirdi. Ve değişen dengeler yeni ittifakları ortaya çıkardı. Bir yandan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecinde ilerleme sağlanırken; Türkiye-Ermenistan hattında da normalleşme girişimleri devam ediyor. Peki 2. Karabağ Savaşı sonrası oluşan yeni jeopolitik düzenin önünde hangi engeller var? Bölge kalıcı bir barışa ne kadar yakın? NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu, Erivan'da önde gelen siyasetçiler ve uzmanlara mikrofon uzattı.