İnternetten tanıştığı kadının davetiyle kafeye gitti, gasbedildi

BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi

BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi

Trump, İran anlaşmasını eleştirenlere yüklendi. "Kıskanç, kötü insanlar ya da aptallar"

Trump, İran anlaşmasını eleştirenlere yüklendi. "Kıskanç, kötü insanlar ya da aptallar"