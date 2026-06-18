İnternetten tanıştığı kadının davetiyle kafeye gitti, gasbedildi

18.06.2026 15:54

Son Güncelleme: 18.06.2026 15:55

NTV - Haber Merkezi
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İstanbul Beşiktaş’ta bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınların, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekâna davet ettiği, mağdurlara şantaj ve tehditle yüksek tutarlı hesaplar ödetildiği iddia edildi. İtiraz eden kişilerin darbedildiği öne sürüldü. Şikâyetlerin artması üzerine polis ekipleri kafeye operasyon düzenledi.