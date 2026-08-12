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İspanya, 114 yıl sonra Güneş tutulmasına tanıklık etti

12.08.2026 22:54

AA
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Avrupa 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulmasına tanık oldu. İspanya'da ise farklı bir heyecan vardı. Çünkü kıtanın aksine ülke 114 yıl sonra ilk Güneş tutulmasına tanıklık etti. Tam tutulma anları NASA tarafından da canlı olarak yayınlandı.