Her yıl Kasım ayında Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının arasından geçmesi ve bu parçacıkların atmosfere girerek yanmasıyla ortaya çıkan "Leonid Göktaşı Yağmuru " Japonya 'da görüldü. Kameralara yansıyan meteorlar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ateş topu şeklinde gözlenen ve gökyüzünü aydınlatan göktaşlarının oluşturduğu renk cümbüşü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.