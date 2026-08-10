Kosova Meclisi'nde başbakan yumurtalı protesto

Protesto , Başbakan Kurti'nin konuşmasının ardından geldi. Kurti, meclis başkanlığına aday göstermek ve hükümet kurmak için milletvekillerinden daha fazla zaman istedi.



Henüz anlaşma sağlanmadığını, yeniden seçime gidilmemesi için diğer partilerle müzakereye devam etmek istediğini söyledi.

Meclisteki gerginlik, 18 ayda üçüncü kez yapılan seçimin de siyasi tıkanıklığı gidermediğini gösteriyor. Önceki parlamento Cumhurbaşkanı seçemediği için Haziran'da sandığa gidilmişti. Kurti'nin partisinin 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekili var.



Kurti, küçük bir partiyle koalisyon kurabilir ancak Cumhurbaşkanı seçimi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Başbakan, 18 milletvekili bulunan Kosova Demokratik Ligi ile koalisyon pazarlığı yürütüyor.



Koalisyonu kurabilirse aralarında Türklerin de olduğu azınlık partilerinin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçtirebilecek.



"Kosova Demokratik Ligi", meclis başkanlığının kendisinde kalmasını istiyor, Kurti reddediyor.