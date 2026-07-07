Maysak Tayfunu Çin'i vurdu: Şehir sular altında kaldı
07.07.2026 09:44
NTV - Haber Merkezi
Çin'in güneybatısı Maysak Tayfunu'nun etkisi altında. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Çok sayıda kişi mahsur kalırken, bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
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