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Maysak Tayfunu Çin'i vurdu: Şehir sular altında kaldı

07.07.2026 09:44

NTV - Haber Merkezi
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Çin'in güneybatısı Maysak Tayfunu'nun etkisi altında. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Çok sayıda kişi mahsur kalırken, bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.