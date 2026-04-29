New York'ta hava taksisi dönemi. İlk deneme başarıyla yapıldı

29.04.2026 15:58

NTV - Haber Merkezi

ABD’de geliştirilen elektrikli hava taksisinin ilk deneme uçuşu New York’ta başarıyla gerçekleştirildi. Dikey iniş ve kalkış yapabilen bu hava taksinin, büyük şehirlerde ulaşımı kökten değiştireceği belirtiliyor.