Venezuela'da enkaz altından sağ çıktılar

Venezuela'yı sarsan ikiz deprem felaketinin ardından afet bölgesinden umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde, yıkılan binaların beton blokları ve molozları arasından çıkarılan depremzedelerin üstlerinin toz içinde kaldığı, ancak hayatta oldukları görülüyor. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor