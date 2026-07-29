Yunanistan'da Temmuz sonunda kar yağdı. Rüzgarın hızı 100 kilometreye ulaştı
29.07.2026 06:54
Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili olurken, komşu Yunanistan'da ise yağmur ve kar vardı.
Atina'daki Parthenon tapınağında etkili olan fırtına sebebiyle hava birkaç dakika içinde değişti. Aniden bastıran fırtına sebebiyle turistler arasında kısa süreli panik yaşandı.
Rüzgar hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yunanistan'daki aşırı hava olayları bununla da sınırlı kalmadı.
2 bin 648 metrelik Olimpos dağında da temmuz sonunda kar yağdı. Hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü. Bilim insanları ise küresel ısınma sebebiyle aşırı iklim olaylarının giderecek artacağı uyarısında bulunuyor.