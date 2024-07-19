Vietnam lideri Trong 80 yaşında hayatını kaybetti

Vietnam Komünist Partisi, Genel Sekreter Nguyen Phu Trong'un hayatını kayebttiğini açıkladı. Trong, Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi Ho Chi Minh'in silah arkadaşı Le Duan'ın 1986'daki ölümünden bu yana görev başında hayatında kaybeden ilk parti genel sekreteri.

Vietnam lideri Trong 80 yaşında hayatını kaybetti

Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un 80 yaşında öldüğü duyuruldu.

Yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana partiye liderlik eden Trong'un bugün Hanoi'deki bir askeri hastanede “yaşlılık ve ciddi hastalık nedeniyle”  belirtildi.

Duyuru, partinin Trong'un iktidar dizginlerini ülkenin cumhurbaşkanı ve eski kamu güvenliği bakanı To Lam'a devredeceğini açıklamasından bir gün sonra geldi.

Parti, Trong'un açıklanmayan bir sağlık sorunu için tedaviye odaklanacağını bildirdi ve yaşlanan liderin sağlığı hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonlara ilk kez atıfta bulundu.

Daha sonra “ulusal düzeyde cenaze töreninin organizasyonu hakkında özel bir açıklama” yapılacağı belirtildi.

Trong, Ho Chi Minh'in silah arkadaşı Le Duan'ın 1986'daki ölümünden bu yana görev başında ölen ilk parti genel sekreteri.

Trong aynı zamanda 1986 yılında ekonominin liberalleştirilmesinden sonra partinin başında üst üste üç kez görev yapan ilk lider.

Büyükelçiliği hemen bir açıklama yayınlayarak, “on yıllar boyunca Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir köprü görevi gören vizyoner bir liderin kaybının” yasını tuttuğunu bildirdi.

devlet medyasına göre Çin Komünist Partisi de Vietnamlı mevkidaşına bir taziye mesajı gönderdi.

Perşembe günü Trong'un görevini devredeceği açıklandığında politbüro “tüm partiye, halka ve orduya partinin liderliğine ve devlet yönetimine mutlak güven duymaları” çağrısında bulunmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...