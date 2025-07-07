Vietnam’da apartmanda yangın: Sekiz kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Vietnam’ın güneyindeki Ho Chi Minh kentinde bir apartmanda çıkan yangında aralarında iki çocuğun da olduğu sekiz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Ho Chi Minh kent yetkilileri, konuya ilişkin açıklamalarında, yangının beş katlı apartman bloğunun zemin katında dün geç saatlerde çıktığını, yaşanan can kayıplarının tamamının dumandan kaynaklandığını bildirdi.



Yangının çıktığı apartmanda patlama sesleri duyulurken, bölge sakinleri itfaiye ekiplerinin olaya yerine intikal etmesinden önce yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.



Devlet gazetesi Thanh Nien’e konuşan bir mahalle sakini, “Apartmandan yardım çığlıkları geliyordu. Üst katlardaki pek çok kişi kaçmak için aşağı atlamak durumunda kaldı. Korkunçtu” dedi.



Yetkililer, yangının nedenini tespit etmek için başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.



Başkent Hanoi’de 2023 yılında yaşanan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınıyla ilgili olarak bu sene sekiz kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

