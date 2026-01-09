Vietnam'da dev yolsuzluk davasında banka yöneticisine müebbet

Eximbank Ba Dinh Şubesi eski müdür yardımcısı Vu Thị Thu Nhung, 2014–Mayıs 2022 döneminde, doğrudan ya da aracılar üzerinden yaklaşık 100 kişiyi dolandırarak 2,7 trilyon Vietnam dongu (yaklaşık 103 milyon dolar) haksız kazanç elde etti.

Mağdurlar paralarını; mevduat, tahvil alımı, nakit emanet, yatırım ve batık kredilere ait varlıkların ihale yoluyla satışı gibi gerekçelerle Nhung’a teslim etti.

Sanık, Eximbank bünyesinde kamuoyuna açıklanmayan özel ve yüksek faizli programlar bulunduğunu öne sürerek, yüzde 7,5 ile 32 arasında değişen getiri vaatlerinde bulundu. Ayrıca bankanın sorunlu varlıkları açık artırmayla sattığını iddia ederek yatırımcıları yönlendirdi. Bu kapsamda paraların, gerçekte kendisinin kurduğu ve kontrol ettiği bir şirketin hesaplarına aktarılmasını sağladı.

PARAYI KİŞİSEL HARCAMALARI İÇİN KULLANDI

Soruşturma sonucunda, Nhung’un yeni yatırımcılardan aldığı parayla eski yatırımcılara ödeme yaptığı, kalan tutarları ise kişisel harcamalarında kullandığı belirlendi. Ayrıca mağdurların güvenini kazanmak için 57 sahte Eximbank belgesi düzenlediği tespit edildi.

Şu ana kadar 46 mağdur resmen tespit edilirken, bu kişilerin Nhung’a 788 milyar dong (yaklaşık 30 milyon dolar) aktardığı, bunun 477 milyar dongunun sözde faiz ve kar ödemesi olarak geri verildiği, 311 milyar dongun ise sanık tarafından zimmete geçirildiği ve zararın karşılanamadığı açıklandı.

Karar, Vietnam’da bankacılık sektöründe yaşanan en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.