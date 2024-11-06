Vietnam'da savaş uçağı düştü: Pilotlar kayıp

Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Binh Dinh eyaletinin merkezinde Rus yapımı Yak-130 hafif savaş eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Uçak düşerken paraşütle atlayan iki hava kuvvetleri pilotunun kayıp olduğu belirtildi.



Kazanın pilotlar zorlu hava koşullarında iniş yapmaya çalışırken meydana geldiğini aktaran Bakanlık, “İniş takımları serbest bırakılamadı ve pilotlar tarafından alınan acil durum önlemleri başarılı olamadı” açıklamasında bulundu.



Hava kuvvetlerinin hem havada hem de karada arama-kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği belirtildi.



Askeri ürünler konusunda büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Vietnam, ekipman ve silah tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalışıyor.

