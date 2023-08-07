Vietnam'da taksi bekleyen gemici öldürüldü

İstanbul'da yaşayan bir gemici çalışmak için Vietnam'a gitti. Sinan Ergül (52), Türk olan gemi kaptanı arkadaşı ile birlikte alışveriş için bir AVM'deydi.

Alışveriş merkezinden çıkan iki arkadaş gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı. O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce Ergül'e saldırdı, sonra arkadaşına saldırmaya çalıştı.