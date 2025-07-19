Vietnam'da tur teknesi alabora oldu: 34 ölü, 8 kayıp

Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 34 kişi hayatını kaybetti.



VN Express'in haberine göre, Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.



Yetkililer, 11 kişinin kurtarıldığını, 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.



Sınır muhafızları, donanma, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 tekne ve 2 kurtarma botunun bölgeye sevk edildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bir komuta merkezi kurulduğunu kaydetti.