Vietnam’da uyuşturucu kaçakçılığı davası: 11 kişi idama mahkum edildi

Güney Asya ülkesi Vietnam’da görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında 11 sanık hakkında idam kararı verildi. Devlet basınına yansıyan haberlerde, sanıkların arasında iki polis memurunun da olduğu, sanıkların Laos sınırından uyuşturucu kaçırma suçunun sabit görüldüğü aktarıldı.



Başkent Hanoi’de görülen dava, iki gün sürdü. Hakim karşısına çıkan sanıklar, 2019 yılında aralarında 140 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu hapın da olduğu uyuşturucu maddeleri kaçırma suçundan mahkum edildi.



VNExpress haber sitesinin aktardığına göre, 42 yaşındaki çete lideri Nguyen Thi Kim Huong’a ise idam cezası yerine müebbet hapis cezası verildi. Çete liderine daha hafif bir ceza verilmesinin gerekçesi “bebek büyütmesi” olarak açıklandı.



BİN 200 AŞKIN İDAM MAHKUMU VAR



Vietnam, haziran ayında aralarında casusluk, yolsuzluk ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlarının da olduğu sekiz suç için idam cezasını kaldırmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı ise bu sekiz suç arasında yer almamıştı.



Vietnam’da bir mahkeme, 2024 yılında da Kamboçya’dan Vietnam’a 626 kilogram uyuşturucu kaçırdıkları iddiasıyla 27 sanık hakkında idam kararı vermişti.



2013 yılına kadar idam cezalarının idam mangası yoluyla infaz edildiği Vietnam’da idam cezaları son 12 yıldır zehirli iğne yoluyla infaz ediliyor.



Ülkede idam edilen kişilerin sayısı kamuoyuna açıklanmasa da Uluslararası Af Örgütü, 2023 yılının sonu itibarıyla Vietnam’da idam cezası infaz edilmeyi bekleyen bin 200’ü aşkın kişinin olduğunu tahmin ediyor.