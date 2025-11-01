Vietnam'da yapay zeka düzenlemesi: Sahte bilgi üretmek "ulusal güvenlik suçu" sayılacak

Vietnam meclisinin Ulusal Savunma, Güvenlik ve Dış İlişkiler Komitesi, Siber Güvenlik Yasası taslağına yapay zekanın kötüye kullanımını yasaklayan yeni bir hüküm eklenmesini önerdi.

Buna göre, yapay zeka kullanarak sahte bilgi üretmek veya yaymak, başkalarını taklit etmek, iftira atmak ya da dolandırıcılık yapmak gibi eylemler ulusal güvenlik ve toplumsal düzeni tehdit eden suçlar kapsamına alınacak.

Öneri, meclisin 15. döneminin 10. oturumunda, Kamu Güvenliği Bakanı Luong Tam Quang tarafından sunulan yasa taslakları değerlendirilirken gündeme geldi. Bakan, savunma ve güvenlik sanayisi, devlet sırlarının korunması ve kamu güvenliğiyle ilgili toplam 14 yasanın revize edildiğini açıkladı.



Yeni düzenlemelerin amacı; devlet kurumlarının yeniden yapılanması, yerel yönetimlerin iki kademeli sisteme uyumu, dijital dönüşüm ve teknolojik yenilik stratejileriyle uyum sağlamak olarak açıklandı. Ayrıca taslaklar, bürokrasiyi azaltma, yetki devri ve idari süreçlerin sadeleştirilmesi hedeflerini taşıyor.



YAPAY ZEKA ÖN PLANDA

Siber Güvenlik Yasası taslağı, 9 bölüm ve 58 maddeden oluşuyor. Bu maddelerden bir bölümü 2018 tarihli mevcut yasadan, diğerleri ise 2015 tarihli Siber Bilgi Güvenliği Yasası’ndan alınarak güncellendi. Yeni eklemeler, veri güvenliği, IP adresi yönetimi, devlet kurumlarında siber koruma finansmanı, yerli siber güvenlik ürünlerinin teşviki ve sertifikasyon sistemi gibi alanlara odaklanıyor.



Revize edilen Devlet Sırlarının Korunması Yasası ise dijital çağın gereklerine uyum sağlamak için yenilendi. Taslak, kurumların gizli belgeleri kendi ağ sistemlerinde şifreleme zorunluluğu olmadan saklayabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca yapay zeka sistemlerinin devlet sırlarını ihlal etmesi açıkça yasaklanıyor.