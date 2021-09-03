Vietnam'daki sıkı Covid-19 önlemleri küresel kahve krizine neden olabilir

Dünyanın en büyük ikinci kahve ihracatçısı Vietnam'da corona virüsün Delta mutasyonunun yayılmasını önlemek için salgın tedbirleri sıkılaştırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ülkenin Ho Chi Minh Limanı’nda karantina önlemlerinin artırılmasının ardından Central Highlands'in kahve yetiştirilen bölgelerine getirilen kısıtlamalar tedarik zincirlerini kesintiye uğrattı.

DÜNYA GENELİNDE KAHVE KRİZİ YAŞANABİLİR

Söz konusu durumun kahve ihracatını tehdit ettiğini ve kısıtlamalar uzun sürerse dünya genelinde kahve krizinin yaşanabileceğini belirten Vietnam Kahve-Kakao Birliği, tüccarların kısıtlamalar nedeniyle ürünleri ihracat için limanlara taşımakta zorlandıklarını ifade etti.

Bunun üzerine birlik, Vietnam hükümetine kısıtlamaları hafifletme çağrısında bulundu.

PANDEMİYE RAĞMEN EKONOMİSİNİ BÜYÜTMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl karantinalar ve sıkı temas takibi yoluyla virüsün yayılmasını kontrol altına alan Vietnam, 2020 yılında ekonomisini küresel ölçüde büyüttü.

Covid-19 ile mücadeledeki başarıya rağmen Delta mutasyonunun kontrolünde zorlanılan ülkede, geçtiğimiz pazartesi günü 14 bin 219 vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana 2’nci en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 473 bin 530’a, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 11 bin 868’e ulaştı.