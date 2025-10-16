Vietnam’dan Küba’ya dev bağış

Vietnam Kızılhaçı Merkezi Komitesi’nin verilerine göre, “Vietnam–Küba Dayanışmasının 65 Yılı” adlı bağış kampanyası kapsamında, 16 Ekim itibarıyla 537,7 milyar Vietnam dongu (yaklaşık 20,4 milyon ABD doları) toplandı.



HEDEF 30 SAATTE AŞILDI

13 Ağustos’ta başlatılan ve 16 Ekim’e kadar süren kampanya, Küba halkının yaşadığı ekonomik zorluklara destek olmayı amaçlıyordu. Başlangıçta 65 milyar dong hedeflenmişti; ancak bu miktar ulusal açılış töreninden yalnızca 30 saat sonra aşıldı.



Viet Nam News tarafından aktarılan habere göre kampanyaya, Vietnam Komünist Partisi ve devlet liderleri başta olmak üzere birçok bakanlık, kurum ve yerel yönetim destek verdi. En yüksek katkı sağlayanlar arasında Milli Savunma Bakanlığı, Vietnam Haber Ajansı ve Ho Chi Minh Komünist Gençlik Birliği yer aldı.



KÜBA'DA ELEKTRİK ALT YAPISINA DESTEK

Vietnam Kızılhaçı Genel Sekreteri Nguyen Hai Anh’ın açıklamasına göre, Küba Devlet Başkanı Esteban Lazo Hernandez’in 3 Ekim’deki resmi ziyareti sırasında, toplanan fonların bir bölümünün elektrik iletim ve dağıtım ekipmanlarının satın alınmasında kullanıldığı doğrulandı. Bu ekipmanlar, Küba halkının günlük yaşamını doğrudan etkileyen en acil ihtiyaçlar arasında yer alıyor.



REKOR SÜREDE REKOR BAĞIŞ

Nguyen Hai Anh, bunun Vietnam Kızılhaçı tarafından düzenlenen ilk uluslararası bağış kampanyası olduğunu ve milyonlarca kişinin kısa sürede katkı sunduğunu vurguladı. Nguyen ayrıca, kampanyanın başarısının arkasında, şeffaf bilgi paylaşımı, yoğun medya desteği ve Vietnamca, İspanyolca ve İngilizce yürütülen iletişim kampanyasının bulunduğunu söyledi.